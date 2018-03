13 najvećih mitova o snovima, umoru i spavanju u koje morate prestati vjerovati

Premda se mnogo priča o tome i neprestano izvode nova istraživanja, mnogo toga zapravo ne znamo o spavanju.

Donedavno se nije točno znalo koji je razlog zašto zapravo spavamo i kakvo dobro to čini našem tijelu i organizmu. Poznato je kako je san potreban tijelu jer oporavlja imunološki sistem, balansira razinu hormona u tijelu, smanjuje krvni pritisak, čisti i rješava se toksina iz tijela i mozga i još mnoštvo toga.

“Više se ne moramo pitati zašto je spavanje dobro za nas, već moramo razlučiti postoji li nešto loše što se događa tijelu dok spavamo. Za sada je odgovor – ne”, izjavio je profesor Matthew Walker u svojoj knjizi ‘Zašto spavamo’.

Iako sada o spavanju i snovima znamo puno više nego prije, i dalje postoje razni mitovi u koje mnogi ljudi bezuvjetno vjeruju. Većina ih dolazi iz neznanja o dobrobitima spavanja, dok su ostali stvoreni kako bi se povećala prodaja proizvoda i suplemenata za ‘bolji san’. Ovo su najčešći mitovi i razotkrivene činjenice o njima.

1. MIT: Možete postati ranoranioc po želji

Sigurno ste nekoliko puta već pročitali nešto slično ovome: “Počnite se buditi svakog dana u 5 ujutro i s vremenom ćete naučiti tijelo da počne voljeti jutra.” Istina je mnogo kompleksnija od toga. Tako postoji niz čimbenika koji utječu na to jeste li jutarnja osoba, noćna ptica ili nešto između toga. Raspored spavanja i budnosti se mijenja kroz cijeli život i pod utjecajem je čimbenika kao što je genetika i čak sunčeva svjetlost. Bez obzira na to smatra se kako u određenom stupnju možete malo više početi voljeti jutra, dok za neke ljude postati ‘ranoraniocem’ je samo pusta i neostvariva želja.

2. MIT: Možete funkcionirati normalno s manje od sedam sati sna

Koliko god vam teško ovo bilo čuti, ne – ne možete. Ako ujutro mislite da trebate šalicu kave ili neki drugi način da se razbudite, to je prvi znak da se niste dovoljno naspavali i da se tijelo nije do kraja odmorilo. Postoji način na koji možete saznati koliko vam je točno sna zapravo potrebno jer se to ipak u nekom mjerilu razlikuje od osobe do osobe. Jedan čitavi tjedan idite spavati točno onda kada osjetite umor i budite se bez alarma. Izbrojite koliko vremena je to bilo i dobit ćete ritam spavanja koji je idealan za vaš organizam. Istraživanja tako pokazuju kako je većini ljudi potrebno od sedam do devet sati sna svake noći. Dakako ovdje postoje iznimke, ali su rijetke. Mnogi žele vjerovati kako je pet ili šest sati sna sasvim dovoljno, ali to što ste navikli tijelo na to ne znači da je ono time zadovoljno.

3. MIT: Jedina posljedica nedovoljnog spavanja je umor

Često nam se čini da to što smo umorni nije neki veliki problem. No, nažalost to povlači mnogo drugih loših posljedica. Nedovoljno sna stvara nekolicinu negativnih utjecaja na zdravlje što uključuje probleme s pamćenjem i učenjem, povećan rizik od dobivanja raka, nastanak anksioznosti i depresije, kardiovaskularne probleme i mnoge druge.

4. MIT: Neki ljudi ne sanjaju

Iako se možda ne sjećate svojih snova, to ne znači da ne sanjate. Mnogo toga ne možemo znati o svojim snovima, ali možete biti sigurni da svi sanjamo kroz noć. Snovi nisu nužno ograničeni na samo REM fazu sna. Dok spavamo mozak obrađuje emocije i iskustva koje smo doživjeli kroz dan, što je jako važno za emocionalno i mentalno zdravlje. Snovi su također povezani s efektivnijim rješavanjem problema te poticanjem kreativnosti.

5. MIT: Hrkanje je naporno, ali ne predstavlja problem

Ako uvijek preko noći hrčete, a ne samo kada vam je začepljen nos, trebali biste posjetiti liječnika. Hrkanje može biti indikator da imate problema s apnejom koja, ako se ne liječi, s vremenom može proizvesti još problema. Apneju uzrokuje smanjeni protok zraka koji može naprezati srce i izazvati kardiovaskularne probleme te je također povezana s povećanjem težine. Apneja se može liječiti, a oni koji su ju izliječili tvrde kako su odmorniji ujutro ako kroz noć nisu hrkali.

6. MIT: Možete nadoknaditi nedovoljno sna preko tjedna spavajući duže vikendom

Nažalost, iako nam se čini da možemo nadoknaditi nepravilan ritam spavanja koji smo imali preko tjedna u samo dva dana vikenda, to nije tako. Ako tijelo ne navikavate na regularan ritam spavanja i budnosti, to može izazvati još veći šok i zdravstvene probleme. To bi značilo da malo sna preko tjedna, a mnogo preko vikenda dugotrajno otežava normalno spavanje. Dakako, ako ste jako umorni, bolje je malo duže odspavati, ali nemojte da vam to prijeđe u naviku.

7. MIT: Tablete za spavanje odlična su pomoć

Privlačne tablete za spavanje, posebice kod ljudi koji se bore s nesanicom, mogu učiniti više zla nego koristi. Istraživanja su pokazala kako nakon uzimanja tablete za spavanje zapravo ne spavamo pravi, čvrsti san. Navodi se kako spavanje pod tabletama zapravo nije niti san niti budnost, već umjetno stanje. Ujedno, na svakim tabletama za spavanje možete pronaći mnoge nuspojave među kojima se nalazi i slabljenje stanica mozga koje su povezane s učenjem. Ovo znači da korištenje tableta može uzrokovati oštećenje pamćenja tijekom vremena.

8. MIT: Bolje se probuditi rano i vježbati, nego duže spavati

Tjelovježba je esencijalna za zdrav i vitalan organizam, doduše, ne bi smjeli kratiti sate sna radi toga. Tjelovježbom se tijelo umara, a ono se može oporaviti jedino ako je odmorno i zdravo – a to sve se događa ako ste osigurali dovoljno sati sna kroz noć. Uz to, ako se vi ujutro ne osjećate dovoljno budni, tako se osjeća i vaše tijelo. Nemojte pretjerivati i radije vježbajte kada se osjećate odmoreno.

9. MIT: Svake noći možemo progutati nekoliko paukova

Legenda govori kako nam kroz noć u usta može ušetati nekoliko pauka koje ćemo progutati. Srećom za arahnofobe, to je gotovo nemoguće. S obzirom na to da se za vrijeme spavanja pomičemo i tijelo vibrira od disanja, bube, uključujući paukove, nas se boje.

10. MIT: Nesanica je samo nemogućnost spavanja

Poteškoće prilikom uspavljivanja su samo jedna vrsta nesanice. Uz to se pojavljuje nemogućnost ponovnog uspavljivanja nakon buđenja usred noći, prerano buđenje, neprestano buđenje kroz noć te osjećaj umora nakon sedam do devet sati sna. Ako doživljavate ove probleme već duže vrijeme, obratite se liječniku koji će vam sigurno pomoći oko toga.

11. MIT: Ako se probudite usred noći, morate pokušati ponovno zaspati

Ako se probudite usred noći, stručnjaci nalažu da trebate ostati opušteni u krevetu kako bi nastavili spavati. Ako nakon dvadesetak minuta i dalje ne možete zaspati i uz to počnete osjećati nervozu, prestanite se truditi nastaviti spavati. Počnite raditi nešto drugo i nikako nemojte upaliti računalo ili primiti mobitel u ruke. Radije pokušajte upaliti prigušeno svjetlo, čitati knjigu ili popiti šalicu toplog mlijeka.

12: MIT: Ne postoji ništa loše u čašici alkohola prije spavanja

Čest mit nalaže kako je dobro popiti ‘koju kratku’ za bolji san. Istraživanja su pokazala kako to nije istina, već da je stvar sasvim suprotna. Alkoholno piće prije spavanja može pomoći da brže zaspite, ali u tom slučaju nećete dobiti kvalitetan san koji je potreban vašem organizmu. Ako ste u izlasku, a želite se sutra probuditi odmorni, prestanite piti alkohol nekoliko sati prije spavanja i nikako ne zaboravite piti dovoljno vode kako sutradan ne bi bili mamurni.

13. MIT: U redu je koristiti mobitel prije spavanja

Gledanje u svijetle ekrane prije spavanja će otežati uspavljivanje, a tome neće pomoći niti gašenje ‘plavog svjetla’. Ekrani i njihova svjetlost, kakva god bila, blokiraju stvaranje melatonina koji je potreban kako bi se uspavali. Samo kratko gledanje notifikacija na mobitelu ili pregledavanje naslovnice društvenih mreža otežat će uspavljivanje. Pokušajte se riješiti te navike.